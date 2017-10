5 x Kia bejler til Årets Bil i Danmark 2018

Tirsdag tager 23 danske motorjournalister fat på kåringen af Årets Bil i Danmark.

Efter afsluttende testarbejde på og omkring Jyllandsringen tirsdag og onsdag, bliver fem finalister afsløret onsdag eftermiddag.

Den endelige vinder afsløres i slutningen af november.

30 biler er på listen over potentielle kandidater, og i år er der rigtige mange modeller, i de kategorier, der traditionelt har vundet titlen.

Det gælder adskillige nye minibiler som Kia Rio, Ford Fiesta, VW Polo, Seat Ibiza, Suzuki Swift og Nissan Micra, og det gælder modeller i den nye klasse for små SUV, som Citroën C3 Aircross, Seat Arona, Kia Stonic og Opel Crossland X.

Hertil kommer et par biler, som ligger tæt op ad sidste års vinder: Peugeot 3008. Det gælder Peugeot 5008, som blot er den lange, 7-sædede version af 3008, og det gælder Opel Grandland X, som teknisk set er en Peugeot 3008, om end den fremstår 100 procent som en Opel.

Også i den lille mellemklasse er der godt fyldt op. Det gælder Honda Civic, Hyundai i30 og Fiat Tipo.

Nogle mærker gør sig mere til end andre. Kia har hele fem modeller på listen. Det gælder Kia Picanto, Rio, Niro, Stonic og Stinger, mens Opel stiller med tre bejlere: Opel Crossland X, Grandland X og Insignia.

Efter at Volvo XC90 kom med i top fem sidste år, er antallet af dyrere biler på listen forøget. I år for journalisterne mulighed for at stemme på Kia Stinger, Volvo XC60, VW Arteon og Alfa Romeo Stelvio.

Bil Magasinet har fire journalister med i jury. Det gælder Frederik T. Frey, Søren Juul, Anders Richter og Mikkel Thomsager.