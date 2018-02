5 ting du skal vide om den nye Porsche 911 GT3 RS

Vanen tro har troldmændene fra Zuffenhausen taget udgangspunkt i deres 4-liters boxermotor uden turbo. Sammenlignet med forrige 911 GT3 RS yder den nye GT3 RS 20 hk mere.

Den nye GT3 RS snurrer helt op til 9.000 o/min., og når motoren kommer der op, fyldes kabinen og de omkringliggende omgivelser med en himmelsk mekanisk lyd.

Da Porsche lancerede den nye GT3, var det med mulighed for at bestille den med manuel gearkasse. Det lader ikke til at være tilfældet med RS-varianten, som kun fås med 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse, PDK.