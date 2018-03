5 ting du skal vide om den nye Audi A6

Fra lanceringen kommer den nye Audi A6 i en 55 TFSI, hvilket oversat til dansk vil sige, at du får en V6-turbomotor på 3 liter. Den yder 340 hk og har et drejningsmoment på 500 Nm. 0 til 100 km/t er overstået på 5,1 sek. Er du i stedet på jagt efter en dieselmotor, tilbyder Audi i første omgang en 3-liters TDI-motor med 286 hk og 620 Nm. Den stærke dieselmotor klarer sprinten fra 0-100 km/t på samme tid som benzinudgaven.

Alle motorer i den nye A6 er udstyret med den nye mildhybridteknologi fra Audi. Det betyder, at den samarbejder en remstartergenerator (RSG) med et litium-ion-batteri. Audi A6 kan gå i et ”coasting-mode” og rulle med standset motor ved hastigheder mellem 55 og 160 km/t.

Ligeledes kan Start-stop-funktionen allerede aktivers ved under 22 km/t, så motoren faktisk standser, inden bilen holder helt stille. Ved deceleration kan remstartergeneratoren generere op til 12 kW, som lagers i litium-ion-batteriet. Ved reel kørsel reducerer dette mildhybridsystem brændstofforbruget med op til 0,7 l pr. 100 km.