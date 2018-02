Den ny A-Klasse er for første gang i stand til at køre delvist automatisk ved brug af Intelligent Drive, som kendes fra S-Klassen. Ved hjælp af et kamera- og radarsystem holder bilen konstant øje med sine omgivelser og vejen foran op til 500 m frem. Ved hjælp af data fra navigationssystemet tilpasser den adaptive fartpilot sig vejens forløb, så bilen selv sænker farten forud for sving eller andre forhindringer.