5 stærke grunde til at Opel Insignia er flagskibet, du hopper ombord på

1. Bliv oplyst med de kloge Matrix-forlygter

Er vejen det eneste, du har brug for at se, når du kører hjem sent om aftenen? Så er Insignias nye, blændfrie IntelliLux LED Matrix-forlygter skabt til dig. Lygterne er klogere end nogensinde, og de er i stand til elegant at styre forlygternes lyskegle udenom andre med- og modkørende bilister i en afstand på helt op til 400 meter. På den måde er det kun selve vejen, der bliver lyst op. Præcis, som du har brug for.

Oplev Matrix LED-forlygternes intelligens i videoen her: