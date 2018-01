Er du mere til de svenske biler fra Volvo, er der også lidt luksus at hente her. Både S60 og V60 fås til såkaldte vinterkampagnepriser. En S60 fås fra 348.927 kr, mens stationcar-udgaven, V60, koster fra 363.511 kr. Begge priser er for en T3-variant med 152 hk, så nej du får ikke en blå og brutal Polestar-variant, som på billedet ovenfor. Det var egentlig bare for at få din opmærksomhed, da S60 og V60 har været i produktion siden 2000, og derfor er ved at være ovre sidste salgsdato.