400 hestes elektrisk Jaguar får bank nord for polarcirklen

Jaguars teknikere har gennem mange måneder ”mishandlet” I-PACE på det groveste for at sikre, at den vil kunne klare alle krav.

Den er blevet testet i ekstremt høje temperature, og har netop den gennemgået omfattende tests i vintervejr med helt ned til minus 40°C på Jaguar Land Rovers arktiske testcenter i Arjeplog i det nordlige Sverige.

Ian Hoban, Jaguar Line Vehicle director siger om I-PACE

”Ikke alene vil I-PACE lade så hurtigt, at vores kunder kan benytte den i deres hverdag til alle tænkelige gøremål. Det er også en ægte Jaguar med power og performance som man kender det fra vores PACE familie (E-PACE og F-PACE ) I-PACE bliver en elektrisk performance SUV uden sin lige”, siger Ian Hoban.

Produktionsversionen af Jaguar I-PACE bliver afsløret ved en live broadcast kl. 19.00 den 1. marts, hvor også priserne vil blive offentliggjort. Publikum vil kunne røre og se den ”i levende live” på Geneve Motorshow, der åbner for publikum den 8. marts. Pressedagene er den 6.-7. marts.