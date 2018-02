4 ting, du skal vide om is på vejbanen

DMI lover vinterligt vejr i weekenden med sludbyger og temperaturer omkring frysepunktet. Uanset om du er ny eller erfaren bilist er det værd at vide, hvad der kan gøre vejene glatte.

1. Rim

Rim er den mest almindelige glatføresituation i Danmark. Rim dannes, når vejbanens temperatur er under 0 °C samtidig med, at dugpunktstemperaturen ligger over vejtemperaturen.

Rim kan dannes på alle tidspunkter af døgnet, men en typisk farlig vintersituation er, når vejbanen er under frysepunktet efter en klar vinternat med meget fugt i luften for eksempel ved tilstrømning af luft fra havet.

Rim kan i de fleste tilfælde forudses, og derfor saltes der næsten altid præventivt mod rim, det vil sige inden rim bliver dannet.

2. Snefald

Snefald er nedbør i form af iskrystaller, der kan klæbe sammen til snefnug. Ved let snefald kan man smelte sneen væk med salt, men ved større snefald må sneen ryddes væk.

Hvis det er muligt, saltes præventivt inden et snefald starter for at forhindre, at sneen bliver kørt fast på vejbanen.

Under snefaldet bliver sneen ryddet væk af vejbanen med sneplove. Når det er holdt op med at sne, saltes der igen for at fjerne den resterende sne, plovene har efterladt og forhindre, at frysende våde vejbaner opstår.