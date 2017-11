2019 Corvette ZR1 er klar med 750 kompressor-heste

Den første kompressorladede ZR1 kom i 2009 og den seneste Corvette Z06 med kompressor i 2015. Den nye generation er nu klar med en videreudviklet kompressor med 52 pct. større slagvolumen. LT5-motoren har herudover fået et nyt system til brændstofindsprøjtning for at opnå højere effektivitet.

Åh nej: Anders Richter i en 2010 Corvette ZR1 bliver vinket ind af panserne

ZR1 fås med 7-trins manuelt eller 8-trins automatgear. Det er første gang, det er muligt at få en ZR1 med automatgear.

Hurtigste Corvette nogensinde

En nydesignet front skal føre køleluft til motor, kompressor og bremser. Her er fire nye køleenheder forrest, hvilket bringer det samlede antal kølesystemer op på 13. Her er lavet hul i kulfiberfronthjelmen, så motor og kompressor kan komme af med varmen,

Det aerodynamiske kit er konstrueret med vinger og skørter for at trykke bilen ned mod vejen og dermed skabe bedre vejgreb. Topfarten er ifølge GM over 210 mph (338 km/t).

“ZR1's design understøtter dens performance. De nye vinger hjælper med at skabe downforce og bedre vejgreb uden at gå ud over topfarten," siger Kirk Bennion, Exterior Design manager.