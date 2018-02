2018-test af sommerdæk: De bedste har op til 46.000 km i sig

Selvom både en lav rullemodstand og god slidstyrke er vigtige egenskaber, er det dog stadig hvordan dækkene klarer sig på våd og tør vej, der er mest afgørende. Som i tidligere test er det også her, de gode dæk skiller sig ud, mens andre falder igennem.

”Det giver god mening også at se på miljøegenskaber og levetid, når man køber dæk. Det vigtigste er dog, at man vælger ud fra dækkets sikkerhedsmæssige egenskaber, altså hvor godt det bremser og står fast på våd og tør vej. En god slidstyrke kan være ligegyldig, hvis ikke dækket har godt greb i vejen,” siger Søren W. Rasmussen.

Det er en jungle at købe dæk

Det er for de fleste umuligt at se, om et dæk er godt eller dårligt. Samtidig kan dækmarkedet være en jungle, der er svær at finde rundt i. Derfor anbefaler FDM, at man dykker ned i FDMs dæktest, når man skal finde det dæk, der passer bedst til ens behov.



Læs hele FDMs sommerdæktest i det nye nummer af Motor eller på www.FDM.dk/dæk