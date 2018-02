De tre sæder i midterste række er separate stole, der kan fjernes og give et helt fladt bagagerum. Kombineret med et sammenfoldeligt passagersæde giver det mulighed for at transportere genstande med en længde op til 2,70 m til M-versionen og 3,05 m for XL-versionen. To brede side-skydedøre med nedrullelige el-ruder er standard.