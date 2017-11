16 nye biler med V8-motor

Afløseren for California T er den gudesmukke Portofino. Den 3,9-liters V8 i motorrummet på Portofino er en videreudvikling af den, der fandtes i California T, men i Portofino yder mesterværket hele 600 hk og massive 760 Nm. Præcis som 488 GTB har Portofino et sindsrigt system, som min momentet fra V8’eren i de lave gear for at undgå hjulspin. I forhold til California T vejer Portofino 70 kg mindre, mens vægtfordeling i den nye hingst er 46/54 (for/bag).