Tilbage i de vilde Gruppe B-dage skulle der noget til for at ligge i toppen af feltet. Audi stod stærkt med sit firehjulstræk, men efter et par år på toppen var det tid til at udvikle en ny bil. Sport Quattro (1985) har silhuetten til fælles med den gamle, men er kortere, lettere og ikke mindst hurtigere. Der blev bygget 224 eksemplarer til gaden for at homologisere den til rally.

R5, 2,1 liter, turbo

Ydelse

306 hk

0-100 km/t

4,8 sek.

Topfart

250 km/t