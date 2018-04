10 nyheder fra New York Auto Show 2018

Audi Sport lancerer den nye RS 5 Sportback på New York International Auto Show, der åbnede for pulikum fredag. Målet er at skabe en praktisk bil med præstationer som en performance-bil.

Fronten har en bred og flad single-frame grill og store luftindtag med honeycomb-formede strukturer, der er typisk for RS-biler. Her er 15 mm skærmforøgere og detaljer i gloss black for at få bilen til at bredere ud, og bagtil er her en RS-diffuser og et RS-udstødningssystem med ovale afgangsrør og en fast hækspoiler for at give et sporty udtryk.