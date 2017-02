Smugkig: Her får du 10 nyheder før Genève 2017

Den nuværende Seat Leon er en kæmpe succes for den VW-ejede bilfabrik i Barcelona. Den årlige produktion gik fra 60.000 stk. af den gamle model til mere end 170.000 stk. af den nye, da den kom i 2012, og Leon har en stor del af fortjenesten for, at Seat giver overskud.

I Genéve viser Seat en faceliftet udgave af Leon. Nyheder omfatter muligheden for full-LED-teknologi på både nær-, fjern-, blink- og tågelygter. Her er også nye baglygter og en ny trykfølsom skærm med berøringsfølsomme kontakter som i Audi A3 og den faceliftede VW Golf. Leon fås fortsat som 5-dørs hatchback og stationcar (ST).