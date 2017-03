Cabrioleten er 483 cm lang, 186 cm bred og 143 cm høj. Sporvidden er øget med 6,7 cm for og 6,8 cm bag, og bilen er konstrueret med en kombination af stål og aluminium.

Mercedes har gjort strukturen i forenden kraftigere for at kompensere for den stivhed, man mister ved at fjerne taget.