Vi prøver kræfter med den nye Golf GTI på Sturup Raceway

Mathias Brandt har været et smut i det svenske i den faceliftede VW Golf GTI, hvor en dag på Sturup Raceway ventede.

Kan du ikke lige umiddelbart se forskel på den gamle og så den faceliftede Golf GTI, så forstår vi dig godt. Men du kan lige få et par tricks til at se, hvordan du kender forskel: Kigger på efter på lygterne, så er de faktisk blevet bredere. Derudover har både for- og bagkofanger fået en lille opfriskning. Nederst i artiklen kan du se sammenligninger af de to versioner.

Den 2-liters TSI-motor er også blevet opdateret, så den nu yder 230 hk frem for tidligere 220 hk.