Ups: Nødbremsen virkede ikke i ny Audi A8

Så sagde det BANG!

Men da vi skulle teste en ny garage-assistent, gik det ikke, som det skulle. Den store A8 kørte direkte ind i en mur uden at bremse, og det kom noget bag på ingeniøren på passagersædet.

En udskrift fra bilens telemetri viste efterfølgende, at kollisionen skete med 3 km/t, og at nødbremsen faktisk virkede efter hensigten. Den overså blot keglen. Det var ellers gået fint de foregående 14 dage, hvor bilen var blevet brugt til testen, men da det var vores tur, overså den altså keglen og standsede først, da bilen ramte muren.

Der var tale om prototype - og frem for at være flade af grin tager vi hatten af for Audi for at introducere ny teknologi.

At det så går galt engang imellem, tager vi med.