Søndagsturen: Et kunstværk fra Wolfsburg

Biler & Ballade x Lysdahl Simonsen // På besøg hos Danmarks (måske) fedeste bilhus

Bil & Ballade er taget på ferie i det jyske, og når man er i Jylland, skal man selvfølgelig slå et smut forbi bilernes by - Silkeborg - og traditionen tro kræver det også et besøg hos Danmarks måske fedeste bilhus - Lysdahl Simonsen. De kigger på vilde biler og hører lige, hvordan de forskellige spinder og brøler.