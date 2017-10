Se Bil Magasinets stemmer til Årets Bil i Danmark 2018

Redaktionschef Anders Richter

Honda Civic

Kia Niro

Seat Arona

VW Polo

Volvo XC60

Jeg har i forvejen kørt Honda Civic nogle gange, men havde alligevel glemt, hvor velkørende den faktisk er. Jo, der er et par detaljer i kabinen, jeg godt kunne tænke mig at lave om, men det ændrer dog ikke på, at Civic ser godt ud, er praktisk, velkørende og priserne er skarpe.

Kia Niro er med i mit vinderfelt, fordi den tilbyder plugin-hybridteknologi til en pris og pakket ind i et design, hvor rigtig mange danskere kan og har lyst til at være med. Den kører komfortabelt, og har du et kørselsbehov i byen, hvor du kan få gavn af batteriet, så er den perfekt.

Ingen er i tvivl om, at Seat Arona er en yderst vellykket bil, når det kommer til designet, men resten af bilen fungerer også overraskende godt. Den kører godt, den 1-liters turbomotor er meget vellykket, og priserne er rigtig gode.

Tyske VW deltager selvfølgelig også med et par nye modeller, og VW Polo er på min liste over de fem finalebiler. Mest fordi den er så gennemarbejdet og vellykket. Kabinen er især blevet rigtig fin, og der er masser af blød plast og udstyr. Den kører forudsigeligt, og overrasker egentlig ikke på nogen punkter. Den gør det bare godt over det hele.

Hvis jeg skulle køre Autobahn hele dagen, ville jeg snuppe en Audi Q5, men hvis jeg bare skal pludre rundt i det danske land, så er Volvo XC60 svær at komme udenom. Designet både inde og ude er superlækkert. Sikkerheden er helt i top, og det samme kan siges om komforten.