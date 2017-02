Retromobile-udstillingen i Paris er en magnet for folk, der elsker smukke, sjældne og – i de fleste tilfælde – absurd dyre biler. Anders Richter og Mikkel Thomsager er taget afsted for at følge nogle af de auktioner, der løber af stablen under udstillingen.

Onsdag aften fandt den første auktion sted. Det var hos RM Sotheby's, og der var masser af lækkerier på programmet. I videoen her kan du se nogle af de to herrers favoritter før auktionen, og efterfølgende har vi tilføjet hammerslagene, så du kan se, hvad de rent faktisk blev solgt for.