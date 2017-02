Kom med til verdens smukkeste biludstilling

Grand Palais er stedet, hvor auktionshuset Bonham's hvert år afholder sin auktion for klassiske biler i Paris. Bilerne er i særklasse, men det er stedet, hvor auktionen afholdes i dén grad også.

Ifølge rygterne koster det i omegnen af 1 million euro at lege stedet, så der skal virkelig sælges nogle dyre biler, for at arrangementet kan betale sig – omend det naturligvis også har en stor værdi i sig selv for Bonham's at afholde en auktion i så imponerende omgivelser.

I videoen her kan du komme med ind i de hellige haller.