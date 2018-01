BMW M5 sætter vanvittig driftrekord - se hvor langt de driftede på 8 timer!

Det har tydeligvis irriteret BMW gevaldigt, at Toyota har kunnet prale med driftrekorden i lang tid. BMW ville derfor ikke kun at slå rekorden – de ville smadre den! Ifølge Guinness Rekordbog er det tilladt af stoppe og tanke bilen under rekordforsøg i drifting , men det følte BMW var snyd.

De søgte derfor inspiration fra flyvevåbnet, som kan tanke sine jagerfly, mens de flyver. Så med hjælp fra den forrige generation M5 fik BMW udviklet et setup, der gjorde det muligt for tankbilen at drifte op på siden af rekordbilen og tanke, mens begge biler kørte sidelæns.

I otte stive timer sad Johan Schwartz bag rattet og kørte sidelæns rundt på en fugtig bane. Havde der ikke været vand på banen, ville det være helt umuligt at få bilens dæk til at holde i otte timer.

Kørte 347,3 km sidelæns

Hans fødder begyndte at sove og han var øm i nakken, men efter otte timer kunne han med stolthed afslutte sit drift.

Der blev i alt tilbagelagt 232,5 miles, hvilket svarer til 374,3 km. Det vil sige, at han har kørt rundt med en gennemsnitsfart på lige under 47 km/t.

Tillykke BMW - se hele rekorden herunder: