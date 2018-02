VW T-Roc møder alle sine konkurrenter

Det nyeste nummer af Bil Magasinet er på gaden idag. Her venter der dig stribevis af spændende historie.

I det nyeste nummer af Bil Magasinet går vi i dybden med 10 bilfabrikker, du kan investere i. Derudover kan du få svaret på, hvilken SUV der er vores favorit blandt VW T-ROC, Skoda Karoq, Peugeot 3008, Opel Grandland X eller Subaru XV.

Mikkel Thomsager har også været bag rattet af den nye danske sportsvogn, Agile SCX, som bygges i Vamdrup lidt udenfor Kolding.

Søren Juul har været i Spanien for at prøve den helt nye Audi RS4, som har skrottet den gamle V8'er til fordel for en V6-motor med biturbo og 450 hk.