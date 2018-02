Test: Audi RS4 Avant er rasende!

Den kan køres uanstrengt som en stor dieselhakker, for et monstermoment på 600 Nm er på spring allerede fra 1.900 o/min. Den gamle V8’er skulle have svunget pisket over sig, før den trådte i karakter. Samtidig er den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse afløst af et mere smidigt 8-trins automatgear, der lader RS4 sætte smidigere i gang.

Hvor er vildmanden henne?

Jeg holder ind til siden i udkanten af byen for at lede efter vildmanden, der har levet i denne stationcar siden RS2 Avant i 1994. Han må være derinde et sted, for skærmene er spændt ud som jakkesættet på en steroidepumpet wrestler ligesom en gammel Audi ur-quattro.

Kofangeren foran er forsynet med store, kantede luftindtag og en bredere kølergrill med et grovmasket gitter. Det velordnede Audi A4-interiør er opgraderet til at jagte Porsche’r med traditionelle RS-skålsæder, der både er behagelige, når du tonser afsted på Autobahn, og holder dig i en skruestik, når du udfordrer undervognens greb på en snoet landevej.

