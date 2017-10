Her kan du møde Bil Magasinet's redaktion

Mathias Larsen - Art director

42-årige Mathias er placeret på redaktionen af Ferrari for at promovere mærkets gade- og racerbiler, merchandise og offentlige omdømme. Han leverer dagligt Ferrari-nyheder internt på redaktionen for at fremme opmærksomheden over for bilmærket, og har iøvrigt ansvaret for, at Bil Magasinet holder den højst mulige internationale layout-standard. Langsomt er han dog ved at overgå til amerikanske Tesla, som han også er begyndt at omtale i positive vendinger. Er far, og har en italiensk privatbil.

Biler Fiat Punto 1,2, 1998, købt for 5.000 kr.

Drømmebil Ferrari 458 Spider (hvad ellers?)