Få et smugkig i det nye nummer af Bil Magasinet

Juleferien står for døren, og hvilken bedre måde at stresse af på, end at tage en slapper i sofaen i selskab med Danmarks bedste bilblad. Vi har samlet en lang række historier med alt lige fra nye og brugte biler til hurtige og langsomme.

I dette nummer (BM316) kan du blandt andet læse om den nye BMW M5, som har fået 600 hk og et yderst effektivt firehjulstræk, hvilket er første gang nogensinde. Mikkel Thomsager har testet den nye Range Rover Velar mod Audi SQ5. Find ud af, hvilken han foretrækker i bladet.

Vi har også været afsted for at prøve en stribe nye biler:

VW T-Roc

Skoda Karoq

Porsche Cayenne

Maserati Ghibli facelift

Kia Stinger er landet på dansk jord, og Søren Juul fandt den første Kia Sephia og kørte ud i landet for at se, hvad der er sket siden 1996.

Bladet er som sagt landet i butikkerne idag, men vores abonnenter har allerede fået det ind gennem brevsprækken. Det kan du også få ved at købe et abonnement her.