Biler på farten: Lyt til Bil Magasinet's nye podcast

På Bil Magasinet har vi i et stykke tid puslet med et projekt, og nu er vi endelig klar til at lade jer lytte med. Vi har nemlig startet vores egen podcast-serie kaldet "Bilsnak", hvor vi vil dykke dybt ned i alt, hvad der har noget med biler at gøre.

I hvert program vil vi invitere en kendt gæst indenfor og tage udgangspunkt i dennes bilhistorik og mærkeinteresser. Derfra kører snakken og nøderiet så.

Vi laver programmet i samarbejde med QuickImport, så vi har også en mindre del af programmet, som omhandler bilafgifter.

Det første program udkommer på fredag, hvor vi har Mads Christensen i studiet. Indtil da kan du dog også høre vores dummy-program, som er nummer nul, hvor Mikkel Thomsager og Anders Richter er i studiet for at give en introduktion til, hvad I kan se frem til.

Du kan lytte til det i Soundcloud-linket herunder, eller du kan gå direkte til iTunes og downloade vores første podcast hér.

Og glæd jer så til på fredag, hvor den første "rigtige" podcast udkommer!